«Сибирь» впервые за два года обыграла московское ЦСКА в гостях

В Москве состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу одержала новосибирская команда со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).



В первом периоде счёт на восьмой минуте открыл защитник сибиряков Илья Пастухов с передач Никиты Короткова и Тревора Мёрфи.

Во втором периоде на 11-й минуте счёт удвоил нападающий гостей Тейлор Бек с передач Вячеслава Литовченко и Тревора Мёрфи.

В третьем периоде первую шайбу гостей забросил нападающий Михаил Григоренко. Окончательный счёт на последней минуте третьего периода установил Тейлор Бек с передачи Егора Аланова.

Отметим, что эта победа для «Сибири» стала первой за два года над ЦСКА в гостях.

«Сибирь» набрала 16 очков в 13 матчах и занимает третье место в таблице Восточной конференции, армейцы с 13 очками в 11 встречах идут седьмыми на Западе.

Следующий матч ЦСКА проведёт в гостях с пекинским «Куньлунь Ред Стар» 1 октября в 17:00 мск. Новосибирская «Сибирь» отправится на выезд к омскому «Авангарду», где сыграет на новой арене 1 октября в 14:00 мск.