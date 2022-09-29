О'Делл — второй игрок «Динамо», забросивший четыре шайбы в одном матче КХЛ

Московское «Динамо» на своём льду обыграло хабаровский «Амур» со счётом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Матч состоялся на «ВТБ-Арене».

Эрик О'Делл, сделавший в матче покер, стал вторым игроком «Динамо», забросившим четыре шайбы в одном матче КХЛ, сообщает официальный телеграм-канал лиги. Первым в октябре 2019 года стал Даниил Тарасов, отличившийся также в матче с «Амуром», но в гостях.

Также О'Делл стал четвёртым канадцем, забросившим четыре шайбы в одном матче КХЛ. По четыре шайбы также забрасывали Найджел Доус, Франсис Паре и Джордан Уил.

Московское «Динамо» занимает вторую строчку в таблице Западной конференции с 18 очками после 12 игр.

Следующий матч бело-голубые проведут дома с череповецкой «Северсталью» 2 октября в 17:00 мск.