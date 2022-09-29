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Наставник ЦСКА Фёдоров: немножко странная игра с самого начала

Наставник ЦСКА Фёдоров: немножко странная игра с самого начала
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал итоги матча с «Сибирью» (1:3).

«Если я скажу, что лёд был плохой, наверное, это не совсем будет серьёзно, но это так и было, шайба много скакала. Но обе команды были в одинаковых условиях. Нам где-то не хватило концентрации, внимания.

Немножко странная игра с самого начала. Пара вещей не сложилась, пропустили ненужный второй гол. Поэтому есть над чем работать.

В атаке мы в давление сыграли хорошо, но второй период немножко выбил нас из колеи. Защитники не успевали за нападающими, образовалось определённое пространство — и соперник выводил шайбу очень хорошо, ловил нас на контратаке. Разберём ошибки и двигаемся дальше», — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.

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