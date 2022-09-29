Кудашов — о словах про возможный спад: всё может произойти, но постараемся проскочить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о возможном спаде команды.
«Летом я говорил, что в конце сентября у «Динамо» может начаться спад, значит ли это, что у нас начинается опасное время? Вы знаете, в эйфорию никто не впадает. Мы понимаем, что сейчас пойдут другие и разные игры, выездные опять же. Всё может произойти и всё может случиться. Наша задача – тренировать команду, наблюдать за ней, контролировать и всё нивелировать.
Дай бог, чтобы этого не было. Но я же не просто так это говорил, всё по наблюдениям. Вы и сами всё это видели и знаете. Постараемся проскочить, потому что и предсезонка поменялась, и сезон по-другому выглядит, больше матчей стало. Может, и обойдётся в плане физики», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 сентября 2022
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