А. Волков: О’Делл пока не рассказывает, что ест. Или мы его не понимаем

Защитник московского «Динамо» Артём Волков прокомментировал победу в матче с «Амуром» (5:0), а также высказался о покере одноклубника Эрика О'Делла.
«Согласен, что первый период получился тяжёлым для «Динамо». Мы плохо вкатились в игру, были немного вялыми. Заброшенная шайба придала уверенности команде, и начиная со второго периода мы уже играли хорошо и давили соперника.
Чем особенным кормим О’Делла? Не знаю, что он такого ест. Он пока не рассказывает, или мы его просто не понимаем (смеётся). Сушко забросил три шайбы «Авангарду», Эрик – четыре сегодня, кто забросит пять в следующем матче? Хотелось бы такого, конечно. А если серьёзно, то, наоборот, хорошо, что в каждом матче забивают разные игроки. Главное, что команда выигрывает.
Думаю, что мы побеждаем за счёт подготовки и правильного восстановления. Вообще, мы стараемся правильно играть и пытаемся выполнять всё то, что нам говорят делать. Какие выводы сделал из смазанного прошлого сезона? Выводы простые: нужно просто работать, и тогда всё будет нормально. Это и стараюсь делать.
Не скажу, что я как-то специально страхую подключения Андрея Миронова. Бывает такое, что и он меня страхует, когда я куда-то убегаю, и наоборот получается. Просто договариваемся страховать друг друга, идёт взаимозаменяемость. Что можно подсмотреть у Менелла для своей игры? Он отлично двигает шайбу, может даже сам зайти в зону, исполнить подкидку. Он играет очень уверенно, а мне нужно больше играть с шайбой», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 29 сентября 2022
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