Главный тренер ЦСКА Фёдоров: пора собираться и выполнять свои обязанности

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал причины поражения в матче с «Сибирью» (1:3) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» здорово двигалась, играли все вместе. У нас пока есть маленькая разобщённость между атакой и обороной, не всегда успеваем играть в зонах впятером. Наши длинные смены оставляют желать лучшего, мы отстаём на порядок. Не получилось командной скорости, были удаления, что оставляет желать лучшего. Есть над чем подумать, поработать.

Немножко странно видеть нашу команду в таком положении. Опытный коллектив, большинство ребят с прошлого сезона удалось оставить. Надо подумать, что и как. Пора собираться и выполнять свои обязанности», — цитирует Фёдорова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.