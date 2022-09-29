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Форварду «Филадельфии» Кутюрье не понадобится операция

Форварду «Филадельфии» Кутюрье не понадобится операция
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Нападающему «Филадельфии Флайерз» Шону Кутюрье не потребуется операция из-за травмы верхней части тела, сообщает ESPN.

Напомним, Кутюрье пропустил начало тренировочного лагеря «Филадельфии», а также не появлялся на занятиях на льду и тренировочных играх клуба.

В наступающем сезоне НХЛ вступит в силу новое восьмилетнее соглашение 29-летнего игрока с клубом с кэпхитом $ 7,75 млн.

С Кутюрье в составе «лётчики» в прошлом сезоне сыграли 29 матчей, забивали в среднем 2,66 гола за игру и пропускали 3,17. Без нападающего «Флайерз» провели 53 игры, в которых забивали в среднем 2,51 гола за игру и пропускали 3,81.

Шон был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под восьмым общим номером «Филадельфией» в 2011 году.

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