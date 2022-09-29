Форварду «Филадельфии» Кутюрье не понадобится операция
Поделиться
Нападающему «Филадельфии Флайерз» Шону Кутюрье не потребуется операция из-за травмы верхней части тела, сообщает ESPN.
Напомним, Кутюрье пропустил начало тренировочного лагеря «Филадельфии», а также не появлялся на занятиях на льду и тренировочных играх клуба.
В наступающем сезоне НХЛ вступит в силу новое восьмилетнее соглашение 29-летнего игрока с клубом с кэпхитом $ 7,75 млн.
С Кутюрье в составе «лётчики» в прошлом сезоне сыграли 29 матчей, забивали в среднем 2,66 гола за игру и пропускали 3,17. Без нападающего «Флайерз» провели 53 игры, в которых забивали в среднем 2,51 гола за игру и пропускали 3,81.
Шон был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под восьмым общим номером «Филадельфией» в 2011 году.
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
23:36
-
23:30
-
23:25
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:53
-
22:50
-
22:44
-
22:42
-
22:39
-
22:33
-
22:23
-
21:56
-
21:49
-
21:42
-
21:23
-
21:04
-
20:56
-
20:39
-
20:27
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:21
-
18:54
-
18:44
-
17:58
-
17:26
-
16:57
-
16:44
-
16:32
-
16:22
-
15:31
-
15:04
Партнерский контент