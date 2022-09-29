Баттон опубликовал рейтинг лучших молодых игроков для драфта НХЛ — 2023. Мичков — 3-й
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Глава скаутского отдела TSN Крэйг Баттон выпустил предсезонный рейтинг лучших молодых игроков для драфта НХЛ — 2023, сообщает сайт TSN.
Россиянин Матвей Мичков занял в рейтинге третье место. Второе место досталось чеху Эдуарду Шале. Лидером стал канадский центральный нападающий Коннор Бедард.
Полностью первая пятёрка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард — «Реджайна Пэтс», WHL.
2. Эдуард Шале — «Комета», Чешская экстралига.
3. Матвей Мичков — СКА, КХЛ.
4. Адам Фантилли — Университет Мичигана, NCAA.
5. Брэйден Ягер — «Мус-Джо Уорриорз», WHL.
Отметим, ранее инсайдер TSN Боб Маккензи составил свой рейтинг лучших молодых игроков для драфта НХЛ — 2023. В нём Мичков занял второе место. Лидером стал также Коннор Бедард.
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