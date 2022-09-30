Бобровский пропустил пять шайб в матче с «Каролиной», Пономарёв забил гол

Завершился предсезонный матч сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Стефан Ноэсен, Дерек Степан, Джек Лури, а также россиянин Василий Пономарёв. В составе «Флориды» отличились Сэм Беннетт и Брэндон Монтур. Российский голкипер Сергей Бобровский пропустил пять шайб.

В следующем матче «Флорида» вновь сыграет с «Каролиной». Матч состоится 1 октября.

Новый сезон начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.