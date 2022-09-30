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Бобровский пропустил пять шайб в матче с «Каролиной», Пономарёв забил гол

Бобровский пропустил пять шайб в матче с «Каролиной», Пономарёв забил гол
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Завершился предсезонный матч сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Стефан Ноэсен, Дерек Степан, Джек Лури, а также россиянин Василий Пономарёв. В составе «Флориды» отличились Сэм Беннетт и Брэндон Монтур. Российский голкипер Сергей Бобровский пропустил пять шайб.

В следующем матче «Флорида» вновь сыграет с «Каролиной». Матч состоится 1 октября.

Новый сезон начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2022, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ноэсен (Дзингел, Коглан) – 12:15 (5x4)   0:2 Степан – 15:50 (4x5)   0:3 Robidas (LaBate, Rees) – 22:32 (5x5)   1:3 Беннетт (Форслинг, Луостаринен) – 23:25 (5x5)   1:4 Ponomaryov (Лажуа, Чатфилд) – 26:08 (5x4)   1:5 Друри (де Хаан, Мартинук) – 48:25 (5x5)   2:5 Монтур (Вераге, Барков) – 51:27 (4x4)
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