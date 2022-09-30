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«Тампа» всухую уступила «Нэшвиллу», потерпев второе поражение кряду

«Тампа» всухую уступила «Нэшвиллу», потерпев второе поражение кряду
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч в рамках предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» номинально принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой «хищников» — 2:0.

В составе «Предаторз» отличились Нино Нидеррайтер и Джон Леонард.

Единственным российским представителем в этой игре стал 29-летний форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который провёл на льду 19 минут 53 секунды и отметился лишь двумя бросками в створ, завершив игру с коэффициентом полезности «0».

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 29 бросков из 31. Его визави из «Нэшвилла» Кевин Ланкинен оформил шат-аут, отразив все 30 бросков.

Отметим, что это второе поражение «Тампы» на предсезонке – в стартовом матче они крупно уступили «Каролине Харрикейнз» (1:5).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нидеррайтер (Джохансен) – 16:15 (5x5)   0:2 Леонард (McKeown) – 57:22 (5x5)
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