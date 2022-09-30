«Тампа» всухую уступила «Нэшвиллу», потерпев второе поражение кряду

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч в рамках предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» номинально принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой «хищников» — 2:0.

В составе «Предаторз» отличились Нино Нидеррайтер и Джон Леонард.

Единственным российским представителем в этой игре стал 29-летний форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который провёл на льду 19 минут 53 секунды и отметился лишь двумя бросками в створ, завершив игру с коэффициентом полезности «0».

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 29 бросков из 31. Его визави из «Нэшвилла» Кевин Ланкинен оформил шат-аут, отразив все 30 бросков.

Отметим, что это второе поражение «Тампы» на предсезонке – в стартовом матче они крупно уступили «Каролине Харрикейнз» (1:5).