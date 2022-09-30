«Тампа» всухую уступила «Нэшвиллу», потерпев второе поражение кряду

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч в рамках предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» номинально принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой «хищников» — 2:0.
В составе «Предаторз» отличились Нино Нидеррайтер и Джон Леонард.
Единственным российским представителем в этой игре стал 29-летний форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который провёл на льду 19 минут 53 секунды и отметился лишь двумя бросками в створ, завершив игру с коэффициентом полезности «0».
Ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 29 бросков из 31. Его визави из «Нэшвилла» Кевин Ланкинен оформил шат-аут, отразив все 30 бросков.
Отметим, что это второе поражение «Тампы» на предсезонке – в стартовом матче они крупно уступили «Каролине Харрикейнз» (1:5).
- 30 сентября 2022
-
05:36
-
05:35
-
05:33
-
05:10
-
04:40
-
04:38
- 29 сентября 2022
-
23:36
-
23:30
-
23:25
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:53
-
22:50
-
22:44
-
22:42
-
22:39
-
22:33
-
22:23
-
21:56
-
21:49
-
21:42
-
21:23
-
21:04
-
20:56
-
20:39
-
20:27
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:21
-
18:54
-
18:44
-
17:58
-
17:26