Владимир Тарасенко высказался о первом сыгранном предсезонном матче за «Сент-Луис»
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30-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в своём первом предсезонном матче над «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).
«Приятно наконец-то сыграть. Игры всегда лучше тренировочных сессий. Я был очень взволнован перед матчем. У нас было тяжёлое начало, но потом мы играли довольно хорошо», — приводит слова пресс-служба «Блюз» в «Твиттере».
Напомним, Владимир провёл на льду в матче с «Коламбусом» 15 минут и 37 секунд, отметившись одной результативной передачей и завершив игру с коэффициентом полезности «0».
В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Тарасенко принял участие в 75 матчах, в которых набрал 82 (34+48) очка и заработал показатель полезности «+7» при 32 минутах штрафного времени.
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