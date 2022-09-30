Владимир Тарасенко высказался о первом сыгранном предсезонном матче за «Сент-Луис»

30-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в своём первом предсезонном матче над «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

«Приятно наконец-то сыграть. Игры всегда лучше тренировочных сессий. Я был очень взволнован перед матчем. У нас было тяжёлое начало, но потом мы играли довольно хорошо», — приводит слова пресс-служба «Блюз» в «Твиттере».

Напомним, Владимир провёл на льду в матче с «Коламбусом» 15 минут и 37 секунд, отметившись одной результативной передачей и завершив игру с коэффициентом полезности «0».

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Тарасенко принял участие в 75 матчах, в которых набрал 82 (34+48) очка и заработал показатель полезности «+7» при 32 минутах штрафного времени.