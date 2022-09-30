Бучневич – первая звезда матча «Сент-Луис» – «Коламбус», Чинахов – третья

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала рейтинг трёх лучших игроков предсезонного матча между «Сент-Луис Блюз» и «Коламбус Блю Джекетс».



Сегодня, 30 сентября, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис» принимал «Коламбус». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



Первой звездой матча признан российский нападающий команды победителей Павел Бучневич. Россиянин заработал два очка, забив один гол и отдав один результативный пас. Второе место за его одноклубником Хью Маккингом, который забросил одну шайбу. Третье же место занял российский форвард из проигравшей команды Егор Чинахов. Нападающий оформил дубль но этого его команде для победы не хватило.

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