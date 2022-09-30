Тарасенко резко отреагировал на вопрос о возможном обмене из «Сент-Луиса»

30-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко получил вопрос о возможном обмене из клуба уже после первого предсезонного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).
«Возможный обмен? Серьёзно? Вы спрашиваете меня об этом после первого предсезонного матча? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Сложиться может как угодно. Сейчас я сосредоточен на сезоне, и я рад быть здесь. Это точно», — приводит слова Тарасенко журналист Джим Томас в «Твиттере».
Напомним, предстоящий сезон будет для Тарасенко последним по 8-летнему контракту с «Сент-Луисом», заключённым ещё в 2015 году, согласно которому он зарабатывает $ 7,5 млн в год.
В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Тарасенко принял участие в 75 матчах, в которых набрал 82 (34+48) очка и заработал показатель полезности «+7» при 32 минутах штрафного времени.
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