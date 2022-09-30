Андрей Кузьменко – первая звезда матча «Ванкувер» – «Сиэтл»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко признан лучшим игроком предсезонной встречи с «Сиэтл Кракен», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. У него три (2+1) очка.



В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Ванкувер» принимал «Сиэтл». Победу в этом матче в овертайме одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.



Второй звездой матча стал форвард победителей Джон Хэйден, которому удалось перевести матч в овертайм. А третье место у одноклубника Кузьменко Элиаса Петтерсона. Он оформил дубль из голевых передач.



Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте встречи – впервые в своей заокеанской карьере отличился 26-летний российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко. Ему удалось отметиться отличным кистевым броском после передачи Куинна Хьюза. Уже спустя семь минут россиянин оформил дубль.