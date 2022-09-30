«В высшем эшелоне НХЛ, очень мастеровитый». К. Хьюз — о первых голах Кузьменко за клуб

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз высказался о дебютных голах Андрея Кузьменко за клуб. Напомним, сегодня «Ванкувер» уступил дома «Сиэттлу» (3:4 ОТ), Кузьменко набрал три очка — забросил две шайбы и отдал результативную передачу в большинстве на Таннера Пирсона.

«Определённо высший эшелон — очень, очень мастеровитый, отличный бросок, отличные руки, хоккейное чутьё. У него почти всё есть, и он любит соревноваться и не боится проявить смелость. Очень впечатляет», — сказал защитник в интервью официальному сайту клуба.

ВИДЕО одного из голов можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, Кузьменко минувшим летом подписал однолетний контракт с «Ванкувером» на сумму $ 950 тыс. — максимальную заработную плату по контракту новичка.