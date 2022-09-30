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Защитник «Кэнакс»: Кузьменко быстро очарует Ванкувер, если продолжит в том же духе

Защитник «Кэнакс»: Кузьменко быстро очарует Ванкувер, если продолжит в том же духе
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Канадский защитник «Ванкувер Кэнакс» Кайл Берроуз остался впечатлён игрой российского нападающего Андрея Кузьменко. Сегодня «Ванкувер» уступил дома «Сиэттлу» (3:4 ОТ), Кузьменко набрал три очка — забросил две шайбы и отдал результативную передачу в большинстве на Таннера Пирсона.

«Он особенный игрок, высококвалифицированный, энергичный парень, и он может забрасывать шайбу в ворота. Я вырос за спинами таких парней, как Андрей. Я уверен, что он очарует город, если продолжит в том же духе», — сказал защитник в интервью официальному сайту клуба.

ВИДЕО одного из голов можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2022, пятница. 04:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кузьменко (Хьюз, Петтерссон) – 02:51 (5x5)   2:0 Кузьменко (Петтерссон, Миллер) – 09:56 (5x4)   2:1 Картье (Райт, Эванс) – 12:44 (5x4)   3:1 Пирсон (Кузьменко, Миллер) – 16:55 (5x4)   3:2 Линд (Борген, Теннисон) – 44:02 (5x5)   3:3 Хэйден (Хьюз) – 52:33 (5x5)   3:4 Донато (Борген) – 64:19 (3x3)

Напомним, Кузьменко минувшим летом подписал однолетний контракт с «Ванкувером» на сумму $ 950 тыс. — максимальную заработную плату по контракту новичка.

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