Защитник «Кэнакс»: Кузьменко быстро очарует Ванкувер, если продолжит в том же духе

Канадский защитник «Ванкувер Кэнакс» Кайл Берроуз остался впечатлён игрой российского нападающего Андрея Кузьменко. Сегодня «Ванкувер» уступил дома «Сиэттлу» (3:4 ОТ), Кузьменко набрал три очка — забросил две шайбы и отдал результативную передачу в большинстве на Таннера Пирсона.

«Он особенный игрок, высококвалифицированный, энергичный парень, и он может забрасывать шайбу в ворота. Я вырос за спинами таких парней, как Андрей. Я уверен, что он очарует город, если продолжит в том же духе», — сказал защитник в интервью официальному сайту клуба.

ВИДЕО одного из голов можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, Кузьменко минувшим летом подписал однолетний контракт с «Ванкувером» на сумму $ 950 тыс. — максимальную заработную плату по контракту новичка.