«Уважаем ветеранов, но Кожевников не прав». Курьянов ответил на критику «Авангарда»

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов ответил на слова Александра Кожевникова о том, что потолок омского клуба — это первый раунд плей-офф.

«Уважаем ветеранов нашего хоккея, но у каждого есть своё мнение. Здесь с Александром Викторовичем не согласимся. Видим потенциал «Авангарда», первый раунд — это точно не про нашу команду и вообще не про Омск.

Критика наших вратарей? У нас не делят клуб и команду на линии, тем более не ищут крайних. Тренер вратарей Сергей Евгеньевич Звягин проводит большую работу с нашими голкиперами, видим прогресс. Кстати, в нашем тренерском штабе нет чьих-то личных участков, по тем же форвардам и большинству работу веду не только я, но и все тренеры, а решающий голос у главного тренера. Все вместе отвечаем за результат.

Критика Ткачёва? Владимир ярко провёл предсезонку, но в официальный чемпионат вошёл уже не так уверенно. В принципе большого сюрприза здесь нет — после Северной Америки многим игрокам нужно время на адаптацию. Ведь КХЛ — совсем не простая Лига, где много прагматичного хоккея, отработки вперёд-назад, отдельного внимания к лидерам. Не сомневаемся, что Владимир будет адаптироваться и прибавлять. Это относится не только к Ткачеву, но и к другим хоккеистам клуба.

Ключевой центральный нападающий Корбан Найт выбыл почти на месяц? Потеряли первого центра, который выигрывал 60 процентов вбрасываний, вёл не только большинство, но и меньшинство. Значит, каждый из наших центральных, из всех игроков должен сделать шаг вперёд. Как на данной позиции это сделал Иван Телегин, сумевший справиться с дополнительной нагрузкой. Или защитник Алексей Береглазов, тоже выходящий на новые роли. И так далее по списку», — цитирует тренера Russia-Hockey.ru