Тардиф: решение Конгресса ИИХФ не означает возвращение России на международную арену

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал итоги Конгресса ИИХФ, на котором были одобрены принципы возвращения сборных России и Беларуси к участию в международных соревнованиях.

«Чтобы было понятно — это решение не означает возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям. Конгрессу нужно было принять это решение, чтобы члены Международной федерации хоккея поняли условия будущей реинтеграции этих стран в программу ИИХФ. Совет ИИХФ продолжит следить за спецоперацией в Украине», — приводит слова президента официальный сайт ИИХФ.

Ранее стало известно, что большинство (98 из 119) членов Конгресса ИИХФ проголосовало за внедрение этих принципов. Решение о возвращении сборных на международную арену может быть принято в преддверии Годового конгресса, который традиционно проходит в мае. Таким образом, сборные России и Беларуси вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года, но сохранят свои позиции.

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