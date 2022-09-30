Тардиф: решение Конгресса ИИХФ не означает возвращение России на международную арену

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал итоги Конгресса ИИХФ, на котором были одобрены принципы возвращения сборных России и Беларуси к участию в международных соревнованиях.
«Чтобы было понятно — это решение не означает возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям. Конгрессу нужно было принять это решение, чтобы члены Международной федерации хоккея поняли условия будущей реинтеграции этих стран в программу ИИХФ. Совет ИИХФ продолжит следить за спецоперацией в Украине», — приводит слова президента официальный сайт ИИХФ.
Ранее стало известно, что большинство (98 из 119) членов Конгресса ИИХФ проголосовало за внедрение этих принципов. Решение о возвращении сборных на международную арену может быть принято в преддверии Годового конгресса, который традиционно проходит в мае. Таким образом, сборные России и Беларуси вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года, но сохранят свои позиции.
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