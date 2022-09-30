Михайлов оценил решение ИИХФ вернуть сборную России в высший дивизион после снятия санкций

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги Конгресса ИИХФ, на котором стало известно, что в случае возвращения на международную арену сборная России будет играть в высшем дивизионе.

«Решение не только положительное, но и справедливое. Потому что нас несправедливо лишили участия во всех международных турнирах. Хоть здесь они сообразили. Как одна из сильнейших хоккейный держав мира будет начинать с низкого дивизиона? Цирк. Могли бы ещё в Африку послать играть.



Здесь для меня ничего неожиданного — это справедливо и правильно. Было бы ещё правильно, чтобы нас как можно скорее допустили ко всем международным соревнованиям по всем видам спорта. Сейчас они из спорта делают оружие», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.