Третьяк: все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итоги конгресса ИИХФ, на котором были одобрены принципы возвращения сборной России и Беларуси к международным соревнованиям.
«Большинство членов Международной федерации проголосовало за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет, все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждём, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого всё возможное. Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует как обычно. Наши тренеры, игроки, специалисты готовы принять участие в любом международном турнире хоть завтра», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.
Согласно принятому конгрессом решению национальная, молодёжная и юниорская сборные России вернутся в элитный дивизион. За это решение высказались 98 членов ИИХФ, против — 10, 11 воздержались. Дата возвращения России и Беларуси на международную арену будет определена отдельно. Вопрос будет подниматься ежегодно перед очередным конгрессом ИИХФ, утверждающим состав участников чемпионатов мира на предстоящий сезон.
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