Быков — о решении ИИХФ: может, разум возобладал. Россия — великая хоккейная держава

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об итогах конгресса ИИХФ, на котором были определены принципы возвращения на международую арену сборных России и Беларуси.

«Это первый положительный момент. Надеюсь, что положительная тенденция будет продолжаться и дальше — и в скором времени мы увидим наших ребят на международных состязаниях.



Удивлён ли таким решением? И да, и нет. Может быть, здесь разум международных руководителей возобладал, потому что развитие и эволюция хоккея в какой-то степени зависит от участников, которые содействуют этому развитию. Россия — великая хоккейная держава: без неё теряется многое», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Согласно принятому конгрессом решению национальная, молодёжная и юниорская сборные России вернутся в элитный дивизион. За это решение высказались 98 членов ИИХФ, против — 10, 11 воздержались. Дата возвращения России и Беларуси на международную арену будет определена отдельно. Вопрос будет подниматься ежегодно перед очередным конгрессом ИИХФ, утверждающим состав участников чемпионатов мира на предстоящий сезон.