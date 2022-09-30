КХЛ перенесла время начала матча московского «Динамо» с «Сибирью» 15 октября

Континентальная хоккейная лига перенесла время начала матча московского «Динамо» с новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся 15 октября в 13:00 по мск.

Перенос начала встречи связан с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» в этот же день.

Московское «Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции. В активе москвичей 18 очков после 12 матчей. Следующий матч в рамках регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» проведёт в Москве на «ВТБ Арене» 2 октября с череповецкой «Северсталью».

Новосибирская «Сибирь» после 13 проведённых матчей имеет 16 очков и располагается на третьей строчке в таблице Восточной конференции. Следующий матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ новосибирцы проведут в Омске 1 октября с местным «Авангардом». Этот матч будет первым для омского клуба на новой арене.