КХЛ перенесла время начала матча московского «Динамо» с «Сибирью» 15 октября

Континентальная хоккейная лига перенесла время начала матча московского «Динамо» с новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся 15 октября в 13:00 по мск.
Перенос начала встречи связан с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» в этот же день.
Московское «Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции. В активе москвичей 18 очков после 12 матчей. Следующий матч в рамках регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» проведёт в Москве на «ВТБ Арене» 2 октября с череповецкой «Северсталью».
Новосибирская «Сибирь» после 13 проведённых матчей имеет 16 очков и располагается на третьей строчке в таблице Восточной конференции. Следующий матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ новосибирцы проведут в Омске 1 октября с местным «Авангардом». Этот матч будет первым для омского клуба на новой арене.
- 30 сентября 2022
-
14:55
-
14:35
-
14:00
-
13:35
-
13:08
-
12:42
-
12:32
-
12:19
-
12:09
-
12:04
-
11:49
-
11:36
-
11:15
-
10:41
-
10:24
-
10:12
-
09:29
-
08:50
-
08:18
-
07:58
-
07:45
-
07:24
-
07:03
-
06:05
-
05:36
-
05:35
-
05:33
-
05:10
-
04:40
-
04:38
- 29 сентября 2022
-
23:36
-
23:30
-
23:25
-
23:10
-
23:03