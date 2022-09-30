Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава скаутского отдела TSN Баттон сравнил российского хоккеиста Мичкова с Лионелем Месси

Глава скаутского отдела TSN Баттон сравнил российского хоккеиста Мичкова с Лионелем Месси
Комментарии

Ведущий аналитик TSN и глава скаутского отдела канадского телеканала Крэйг Баттон сравнил российского нападающего питерского СКА Матвея Мичкова с Лионелем Месси.

«Он голеадор. Как Лионель Месси. Мичков является очень талантливым игроком. У него потрясающее мастерство, но некоторые клубы задаются вопросом: „Хорошо, мы его выберем, но когда он перейдёт к нам?» – приводит слова Баттона TSN.

Глава скаутского отдела TSN выпустил предсезонный рейтинг лучших молодых игроков для драфта НХЛ — 2023. В нём он поставил российского форварда на третье место. Лидером рейтинга является канадец Коннор Бедард.

Ранее инсайдер TSN Боб Маккензи при составлении аналогичного рейтинга поставил Мичкова на второе место. Лидером стал также Коннор Бедард.

Новость по теме
Баттон опубликовал рейтинг лучших молодых игроков для драфта НХЛ — 2023. Мичков — 3-й
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022