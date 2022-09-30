Глава скаутского отдела TSN Баттон сравнил российского хоккеиста Мичкова с Лионелем Месси

Ведущий аналитик TSN и глава скаутского отдела канадского телеканала Крэйг Баттон сравнил российского нападающего питерского СКА Матвея Мичкова с Лионелем Месси.

«Он голеадор. Как Лионель Месси. Мичков является очень талантливым игроком. У него потрясающее мастерство, но некоторые клубы задаются вопросом: „Хорошо, мы его выберем, но когда он перейдёт к нам?» – приводит слова Баттона TSN.

Глава скаутского отдела TSN выпустил предсезонный рейтинг лучших молодых игроков для драфта НХЛ — 2023. В нём он поставил российского форварда на третье место. Лидером рейтинга является канадец Коннор Бедард.

Ранее инсайдер TSN Боб Маккензи при составлении аналогичного рейтинга поставил Мичкова на второе место. Лидером стал также Коннор Бедард.