Инсайдер TSN Лебрюн — об игре Бобровского: вратари не всегда хорошо стареют

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн высказался о перспективах российского вратаря Сергея Бобровского во «Флориде».

«Безусловно, многие люди были заинтригованы, когда «Флорида» продлила со Спенсером Найтом трёхлетний контракт на сумму $ 4,5 млн, который, начиная со следующего года, даёт им $ 14,5 млн в общей сложности с Сергеем Бобровским, который всё ещё находится в платёжной ведомости до сезона-2025/2026.

Послушайте, я сделал несколько звонков и вот несколько вещей, которые мне рассказали об этой интригующей ситуации. Во-первых, «Флорида» серьёзно беспокоились о том, что следующим летом Найт получит квалификационное предложение от других клубов, и они не хотели оказаться в ситуации, когда они не смогут повторить это предложение. Они не хотят терять драфт-пики, поэтому они хотели быть агрессивными и опередить эту ситуацию. Бобровский по-прежнему подписан на долгосрочный контракт на $ 10 млн в год, но, как мы видели на примере Кори Кроуфорда, Кэри Прайса и Бена Бишопа, вратари не всегда хорошо стареют. Поэтому мы увидим, как ситуация с вратарями во «Флориде» разрешится в ближайшие пару лет», — цитирует Лебрюна TSN.

Ранее, журналист The Hockey Writers Стивен Граунд составил список из худших контрактов каждого клуба НХЛ, куда попало соглашение Бобровского с «Пантерз» на $ 10 млн.