Тренер «Торонто» готов попробовать форварда Марнера на позиции защитника

Тренер «Торонто» Шелдон Киф объявил, что собирается иногда использовать нападающего Митча Марнера на позиции защитника.



В тренировочном лагере «Лифс» 25-летний форвард выходит в линии нападения с Остоном Мэттьюсом и Майклом Бантингом. Так же отрабатываются варианты игры в паре обороны с Морганом Райлли.



По словам Кифа, ему интересен вариант с использованием ещё одного нападающего, владеющего оборонительными навыками.



«Мы с ним говорили об этом ещё до начала лагеря. Могут быть ситуации, когда мы захотим это сделать. Будем изучать этот вариант на предсезонке и смотреть дальше. Если мы попробуем его в роли защитника, то сможем, например, выпустить Вильяма Нюландера вперёд.



Я обратил внимание, что когда мы атакуем, Митч проводит немало времени у синей линии. Кроме того, было много моментов, когда он отрабатывал в защите. Вот почему мы пришли к такому выводу», – цитирует Кифа официальный сайт лиги.

В прошлом сезоне Марнер стал вторым бомбардиром команды, за 72 матча он набрал 97 (35+62) очков.