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«Может ли это быть правдой?!» Финский журналист осудил решение ИИХФ о сборной России

«Может ли это быть правдой?!» Финский журналист осудил решение ИИХФ о сборной России
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Финский журналист Теппо Лааксонен на своей странице в «Твиттере» резко негативно высказался о решении Международной федерации хоккея допустить сборную России в высший дивизион в случае её возвращения на международные соревнования.

«Может ли это быть правдой?! На заседании ИИХФ, на котором проголосовали за возвращение России и Беларуси, «принципиальное решение» о возвращении обоих было принято с большим перевесом голосов. Невероятно. То есть по той же логике, что и с чемпионатом мира, с Россией планируют играть так, как будто ничего не было.

»Принципиальное решение» вернуться уже принято. Не очень уместно обсуждать такие вопросы даже на принципиальном уровне. Даже принимать положительное принципиальное решение совершенно неправильно. Окончательное решение может быть отрицательным, но даже то, что вопрос обсуждается и сейчас принципиальное разрешение уже дано, совершенно неправильно», — говорится в сообщении.

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