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«Всё контролировало государство». Канадский врач — о тратах русских на Суперсерии в Канаде

«Всё контролировало государство». Канадский врач — о тратах русских на Суперсерии в Канаде
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Канадский доктор Рик Нунан, прикомандированный к сборной СССР, рассказал о тратах российской стороны на Суперсерии-1972 в Канаде.

«Победой в Торонто мы реабилитировались, Канада снова была номером один. До Виннипега и Ванкувера, где снова началась шоковая терапия.

В Виннипеге советские игроки пошли в кино на «Крёстного отца». И по магазинам за джинсами. Не знаю, сколько денег им выдали. Всё контролировалось руководством.

В третьем матче русские отыгрались и сравняли счёт. Они показали более деловой подход, чем в Торонто, хотя сложно вспомнить случай, когда они выглядели не как обычно. Они всегда контролировали эмоции. Было похоже на то, что они вообще не должны показывать эмоции», — сказал Нунан.

Полные высказывания канадской стороны можно прочитать в нашем материале:

«У арены в Торонто раздавали пропаганду, какие русские плохие. Времена были напряжённые» «У арены в Торонто раздавали пропаганду, какие русские плохие. Времена были напряжённые»
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