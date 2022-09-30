«Всё контролировало государство». Канадский врач — о тратах русских на Суперсерии в Канаде

Канадский доктор Рик Нунан, прикомандированный к сборной СССР, рассказал о тратах российской стороны на Суперсерии-1972 в Канаде.



«Победой в Торонто мы реабилитировались, Канада снова была номером один. До Виннипега и Ванкувера, где снова началась шоковая терапия.



В Виннипеге советские игроки пошли в кино на «Крёстного отца». И по магазинам за джинсами. Не знаю, сколько денег им выдали. Всё контролировалось руководством.



В третьем матче русские отыгрались и сравняли счёт. Они показали более деловой подход, чем в Торонто, хотя сложно вспомнить случай, когда они выглядели не как обычно. Они всегда контролировали эмоции. Было похоже на то, что они вообще не должны показывать эмоции», — сказал Нунан.

Полные высказывания канадской стороны можно прочитать в нашем материале: