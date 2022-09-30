Канадский дипломат сравнил речь Эспозито на Суперсерии со знаменитой речью Черчилля

Канадский дипломат, работавший тогда в Москве, Гари Смит рассказал о речи легендарного нападающего Фила Эспозито на Суперсерии-1972 со сборной СССР и сравнил её со знаменитой речью Уинстона Черчилля.



«В Монреале никто не знал советских игроков. Имена Харламова, Якушева и Третьяка ничего не значили для канадцев. К тому времени, как мы приехали в Ванкувер [на четвёртый матч], все знали их имена. Куда бы мы ни шли, везде подходили люди за автографами — пассажиры в самолётах, бортпроводники, пилоты, вторые пилоты, наземные бригады, водители автобусов, работники отелей, носильщики багажа. Все вились вокруг сборной СССР.



Помню, Билла Голдсуорси дважды удалили в начале встречи. Оба большинства СССР реализовал одинаковым образом — бросок с синей линии и подставление.



Публика стала проявлять недовольство и неодобрительно гудеть. Началось с верхних ярусов арены, затем гудение становилось всё громче и неслось со всех концов арены. А когда Фрэнк Маховлич уселся на Третьяка и довольно долго не слезал с него, толпа была взвинчена до предела. В ушах канадцев звенело неодобрительное гудение, когда они уходили со льда.



Мы на маленькой площадке, дома, и уступаем с двумя поражениями, только одной победой и одной ничьей. И едем на большую площадку, к тому же в Москву. На самом деле это голливудская история. Огромные ожидания, мы — фавориты, а нас уничтожают и гудят вслед. Это привело к знаменитой речи Эспозито, которую многие считают канадским вариантом Геттисбергской речи или отважной речи Черчилля. На том же стратосферном уровне», — сказал Смит.

Отметим, что в 1946 году британский политик выступил в США с Фултонской речью, которая в СССР считалась сигналом для начала холодной войны.

Полные высказывания канадской стороны можно прочитать в нашем материале: