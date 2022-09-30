Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский дипломат сравнил речь Эспозито на Суперсерии со знаменитой речью Черчилля

Канадский дипломат сравнил речь Эспозито на Суперсерии со знаменитой речью Черчилля
Комментарии

Канадский дипломат, работавший тогда в Москве, Гари Смит рассказал о речи легендарного нападающего Фила Эспозито на Суперсерии-1972 со сборной СССР и сравнил её со знаменитой речью Уинстона Черчилля.

«В Монреале никто не знал советских игроков. Имена Харламова, Якушева и Третьяка ничего не значили для канадцев. К тому времени, как мы приехали в Ванкувер [на четвёртый матч], все знали их имена. Куда бы мы ни шли, везде подходили люди за автографами — пассажиры в самолётах, бортпроводники, пилоты, вторые пилоты, наземные бригады, водители автобусов, работники отелей, носильщики багажа. Все вились вокруг сборной СССР.

Помню, Билла Голдсуорси дважды удалили в начале встречи. Оба большинства СССР реализовал одинаковым образом — бросок с синей линии и подставление.

Публика стала проявлять недовольство и неодобрительно гудеть. Началось с верхних ярусов арены, затем гудение становилось всё громче и неслось со всех концов арены. А когда Фрэнк Маховлич уселся на Третьяка и довольно долго не слезал с него, толпа была взвинчена до предела. В ушах канадцев звенело неодобрительное гудение, когда они уходили со льда.

Мы на маленькой площадке, дома, и уступаем с двумя поражениями, только одной победой и одной ничьей. И едем на большую площадку, к тому же в Москву. На самом деле это голливудская история. Огромные ожидания, мы — фавориты, а нас уничтожают и гудят вслед. Это привело к знаменитой речи Эспозито, которую многие считают канадским вариантом Геттисбергской речи или отважной речи Черчилля. На том же стратосферном уровне», — сказал Смит.

Отметим, что в 1946 году британский политик выступил в США с Фултонской речью, которая в СССР считалась сигналом для начала холодной войны.

Полные высказывания канадской стороны можно прочитать в нашем материале:

«У арены в Торонто раздавали пропаганду, какие русские плохие. Времена были напряжённые» «У арены в Торонто раздавали пропаганду, какие русские плохие. Времена были напряжённые»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022