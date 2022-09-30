«Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор», одержав четвёртую победу в пяти матчах

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На 14-й минуте Шакир Мухамадуллин, реализовав численное большинство с передачи Данила Алалыкина, вывел юлаевцев вперёд. На 25-й минуте Михаил Науменков точным броском удвоил преимущество уфимцев. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Станислав Бочаров и Александр Кадейкин. На 52-й минуте Павел Коледов в третий раз поразил ворота новичка челябинцев Эндрю Хэммонда.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 2 октября.