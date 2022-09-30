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«Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор», одержав четвёртую победу в пяти матчах

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор», одержав четвёртую победу в пяти матчах
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Мухамадуллин (Алалыкин) – 13:05 (5x4)   0:2 Науменков (Бочаров, Кадейкин) – 24:16 (5x5)   0:3 Коледов (Кадейкин, Шмелёв) – 51:13 (5x5)

На 14-й минуте Шакир Мухамадуллин, реализовав численное большинство с передачи Данила Алалыкина, вывел юлаевцев вперёд. На 25-й минуте Михаил Науменков точным броском удвоил преимущество уфимцев. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Станислав Бочаров и Александр Кадейкин. На 52-й минуте Павел Коледов в третий раз поразил ворота новичка челябинцев Эндрю Хэммонда.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 2 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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