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«Нефтехимик» прервал семиматчевую победную серию «Металлурга», команды забили 11 голов

«Нефтехимик» прервал семиматчевую победную серию «Металлурга», команды забили 11 голов
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5 (1:1, 2:1, 3:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кошелев (Земчёнок) – 11:07 (5x5)   1:1 Камара – 16:25 (5x5)   1:2 Лещенко (Митякин, Сидоров) – 27:31 (5x4)   1:3 Овитю (Попов, Назаров) – 29:07 (5x4)   2:3 Коробкин (Яковлев) – 30:00 (5x5)   2:4 Лещенко (Попов) – 43:58 (5x5)   3:4 Неколенко (Чибисов) – 45:14 (5x5)   3:5 Галимов (Лещенко, Бикмуллин) – 50:55 (5x5)   4:5 Кёрран (Лайпсик, Яковлев) – 58:29 (6x5)   4:6 Порядин (Камара) – 59:06 (en)   5:6 Неколенко (Кошелев, Майе) – 59:48 (6x5)

На 12-й минуте Семён Кошелев с передачи Артёма Земчёнка вывел магнитогорцев вперёд. На 17-й минуте Энтони Камара переиграл Василия Кошечкина и сравнял счёт. На 28-й минуте Вячеслав Лещенко в большинстве точным броском вывел нижнекамцев вперёд. Через полторы минуты Йоанн Овитю в третий раз поразил ворота «Металлурга». На 30-й минуте Егор Коробкин с передачи Егора Яковлева отыграл один гол. На старте третьего периода команды обменялись голами в исполнении Вячеслава Лещенко и Архипа Неколенко. На 51-й минуте Ансель Галимов забросил пятую шайбу. На 59-й минуте Коди Кёрран отыграл один гол, но через 37 секунд Павел Порядин забил ещё раз — в пустые ворота. Через 32 секунды Неколенко оформил дубль — 6:5.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 2 октября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Металлург» следующую встречу также проведёт с уральской командой — 4 октября.

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