«Нефтехимик» прервал семиматчевую победную серию «Металлурга», команды забили 11 голов

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5 (1:1, 2:1, 3:3).

На 12-й минуте Семён Кошелев с передачи Артёма Земчёнка вывел магнитогорцев вперёд. На 17-й минуте Энтони Камара переиграл Василия Кошечкина и сравнял счёт. На 28-й минуте Вячеслав Лещенко в большинстве точным броском вывел нижнекамцев вперёд. Через полторы минуты Йоанн Овитю в третий раз поразил ворота «Металлурга». На 30-й минуте Егор Коробкин с передачи Егора Яковлева отыграл один гол. На старте третьего периода команды обменялись голами в исполнении Вячеслава Лещенко и Архипа Неколенко. На 51-й минуте Ансель Галимов забросил пятую шайбу. На 59-й минуте Коди Кёрран отыграл один гол, но через 37 секунд Павел Порядин забил ещё раз — в пустые ворота. Через 32 секунды Неколенко оформил дубль — 6:5.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 2 октября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Металлург» следующую встречу также проведёт с уральской командой — 4 октября.