Вратарям «Металлурга» не запишут поражения в личную статистику, несмотря на пять голов

По итогам матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 между «Металлургом» и «Нефтехимиком» (5:6) произошёл необычный статистический момент.

Победный гол был забит Павлом Порядиным за 54 секунды до завершения встречи — в пустые ворота. Таким образом, несмотря на пять пропущенных шайб на двоих, Василию Кошечкину (пропустил три гола) и Эдди Паскуале (пропустил два гола) не запишут поражения в личную статистику по итогам этого матча.

Отметим, что Кошечкин был заменён на экваторе встречи после трёх пропущенных шайб.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5 (1:1, 2:1, 3:3).