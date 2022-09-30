Вратарь «Салавата» Андрей Кареев оформил шат-аут в КХЛ впервые почти за три года

Российский голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев оформил шат-аут в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с челябинским «Трактором». Страж ворот уфимцев отразил все 25 бросков.

Кареев оформил «сухарь» в Континентальной хоккейной лиге впервые с 2020 года. Тогда 12 января «Салават» встречался с ныне покинувшим КХЛ рижским «Динамо» и одержал разгромную победу — 5:0. Кареев тогда отразил все 26 бросков.

Отметим, что последние два года россиянин провёл в финской лиге.

Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).