Голкипер «Салавата» Кареев ответил, как реагировал на статус бэкапа 35-летнего Ежова

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Трактором» (3:0). 27-летний голкипер уфимцев лишь в пятый раз вышел на лёд в текущей регулярке и оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Большую часть матчей в воротах юлаевцев играл 35-летний Илья Ежов.



«Здорово сыграли спецбригады, выполнили тренерскую установку на матч. Работали очень грамотно, много бросков парни поймали на себя. Думал ли об игре «на ноль» сегодня? Я не думал о «сухаре». Здорово сыграли командно, ребята пластались на льду. Спасибо парням, это общая победа.



Был ли для меня важен матч в плане конкуренции? Нет, я выполняю свою систему игры. Тренируюсь, выхожу и помогаю команде. Делаю своё дело. Как реагировал на то, что оставался в запасе? Никак не реагировал. Всё в спокойном режиме. Дали шанс, я вышел и сыграл.



«Трактор» много делал диагональных передач, прострелов? Я просто играл по шайбе, перемещался как надо. Не думал о прострелах и других моментах. Играл по ситуации», — приводит слова Кареева официальный сайт «Салавата».

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