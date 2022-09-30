США внесли в новый санкционный список В. Третьяка, Карелина, Журову и Ксению Шойгу

Министерство финансов США на официальном сайте объявило о внесении в новый санкционный список ряда российских деятелей спортивной сферы.

Всего в список попало шесть человек. Среди них оказался трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а также трёхкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе Александр Карелин, почётный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов и бывший член Международного олимпийского комитета и почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. В список попали не только мужчины — так, под санкциями теперь находятся глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.