Журналистка во время интервью назвала защитника «Салавата» Науменкова игроком «Трактора»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» в официальном телеграм-канале после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:0) выложила видео с ошибкой журналистки во время интервью защитника юлаевцев Михаила Науменкова.

«Пообщаемся с защитником хоккейного клуба «Трактор» Михаилом Науменковым», — сказала журналистка.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Салавата». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).