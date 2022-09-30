Журналистка во время интервью назвала защитника «Салавата» Науменкова игроком «Трактора»
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Пресс-служба «Салавата Юлаева» в официальном телеграм-канале после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:0) выложила видео с ошибкой журналистки во время интервью защитника юлаевцев Михаила Науменкова.
«Пообщаемся с защитником хоккейного клуба «Трактор» Михаилом Науменковым», — сказала журналистка.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Салавата». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
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