Вратарь ХК «Локомотив» Исаев совершил три суперсейва за несколько секунд

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев совершил серию потрясающих сейвов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Северсталью».

На 54-й минуте встречи при счёте 5:3 в пользу железнодорожников череповчане совершили навал на ворота соперников. 22-летний Исаев совершил пять спасений подряд, три из которых вполне можно назвать суперсейвами. Голкипер «Локомотива» трижды вытаскивал броски по пустым воротам и помог своей команде сохранить победный результат до конца встречи.

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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:3, 1:0, 3:0).