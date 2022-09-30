Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь ХК «Локомотив» Исаев совершил три суперсейва за несколько секунд

Вратарь ХК «Локомотив» Исаев совершил три суперсейва за несколько секунд
Комментарии

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев совершил серию потрясающих сейвов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Северсталью».

На 54-й минуте встречи при счёте 5:3 в пользу железнодорожников череповчане совершили навал на ворота соперников. 22-летний Исаев совершил пять спасений подряд, три из которых вполне можно назвать суперсейвами. Голкипер «Локомотива» трижды вытаскивал броски по пустым воротам и помог своей команде сохранить победный результат до конца встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:3, 1:0, 3:0).

Новость по теме
«Локомотив» отыгрался с 1:3 и нанёс «Северстали» пятое поражение в шести матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022