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«Спартак» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче с «Торпедо»

«Спартак» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче с «Торпедо»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:3, 2:0, 2:0).

На седьмой минуте Максим Федотов вывел нижегородцев вперёд. На 17-й минуте Кенни Агостино реализовал большинство — 2:0. Под занавес первого периода Василий Атанасов с передачи Денниса Яна в третий раз поразил ворота москвичей. На 31-й минуте Максим Цыплаков в меньшинстве отыграл один гол. На 37-й минуте Илья Талалуев сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Данила Квартальнов с передачи Максима Цыплакова сравнял счёт. На 50-й минуте Роман Старченко вывел красно-белых вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Федотов (Веряев, Ураков) – 06:34 (5x5)   0:2 Агостино (Летунов, Ян) – 16:37 (5x4)   0:3 Атанасов (Ян) – 19:31 (5x5)   1:3 Цыплаков – 30:37 (4x5)   2:3 Талалуев (Вишневский, Квартальнов) – 36:39 (5x5)   3:3 Квартальнов (Цыплаков) – 46:59 (5x5)   4:3 Старченко – 49:44 (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 3 октября в Нижнем Новгороде сыграет с минским «Динамо». «Спартак» 2 октября примет «Витязь».

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