«Спартак» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче с «Торпедо»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:3, 2:0, 2:0).

На седьмой минуте Максим Федотов вывел нижегородцев вперёд. На 17-й минуте Кенни Агостино реализовал большинство — 2:0. Под занавес первого периода Василий Атанасов с передачи Денниса Яна в третий раз поразил ворота москвичей. На 31-й минуте Максим Цыплаков в меньшинстве отыграл один гол. На 37-й минуте Илья Талалуев сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Данила Квартальнов с передачи Максима Цыплакова сравнял счёт. На 50-й минуте Роман Старченко вывел красно-белых вперёд.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 3 октября в Нижнем Новгороде сыграет с минским «Динамо». «Спартак» 2 октября примет «Витязь».