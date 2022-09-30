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Витязь — Адмирал. Прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Витязь», отыгравшись с 0:2, в серии буллитов одержал победу в матче с «Адмиралом»

«Витязь», отыгравшись с 0:2, в серии буллитов одержал победу в матче с «Адмиралом»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой номинальных хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Червены (Горшков) – 24:48 (5x4)   0:2 Горшков (Берлёв) – 28:24 (5x5)   1:2 Старков (Граовац) – 35:44 (5x5)   2:2 Граовац (Ежов, Кара) – 49:34 (5x5)   3:2 Яровой – 65:00 (ПБ)

На 25-й минуте Рудольф Червены, реализовав численное большинство с передачи Александра Горшкова, вывел «Адмирал» вперёд. На 29-й минуте уже сам Александр Горшков, которому ассистировал Антон Берлёв, забросил шайбу, удвоив преимущество владивостокской команды. На 36-й минуте Степан Старков с передачи Тайлера Граоваца отыграл один гол. На 50-й минуте Тайлер Граовац сравнял счёт. Победу в серии буллитов своей команде принёс Станислав Яровой.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 2 октября в Москве сыграет со «Спартаком». «Адмирал» 4 октября примет «Сочи».

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