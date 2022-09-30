«Витязь», отыгравшись с 0:2, в серии буллитов одержал победу в матче с «Адмиралом»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой номинальных хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0).
На 25-й минуте Рудольф Червены, реализовав численное большинство с передачи Александра Горшкова, вывел «Адмирал» вперёд. На 29-й минуте уже сам Александр Горшков, которому ассистировал Антон Берлёв, забросил шайбу, удвоив преимущество владивостокской команды. На 36-й минуте Степан Старков с передачи Тайлера Граоваца отыграл один гол. На 50-й минуте Тайлер Граовац сравнял счёт. Победу в серии буллитов своей команде принёс Станислав Яровой.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 2 октября в Москве сыграет со «Спартаком». «Адмирал» 4 октября примет «Сочи».
- 30 сентября 2022
-
22:07
-
21:59
-
21:47
-
21:39
-
21:30
-
21:16
-
21:00
-
20:42
-
20:31
-
20:25
-
20:19
-
20:10
-
19:59
-
19:29
-
19:18
-
19:09
-
18:55
-
18:31
-
17:42
-
17:19
-
16:54
-
16:17
-
15:58
-
15:41
-
15:21
-
14:55
-
14:35
-
14:00
-
13:35
-
13:08
-
12:42
-
12:32
-
12:19
-
12:09
-
12:04