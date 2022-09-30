«Витязь», отыгравшись с 0:2, в серии буллитов одержал победу в матче с «Адмиралом»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой номинальных хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

На 25-й минуте Рудольф Червены, реализовав численное большинство с передачи Александра Горшкова, вывел «Адмирал» вперёд. На 29-й минуте уже сам Александр Горшков, которому ассистировал Антон Берлёв, забросил шайбу, удвоив преимущество владивостокской команды. На 36-й минуте Степан Старков с передачи Тайлера Граоваца отыграл один гол. На 50-й минуте Тайлер Граовац сравнял счёт. Победу в серии буллитов своей команде принёс Станислав Яровой.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 2 октября в Москве сыграет со «Спартаком». «Адмирал» 4 октября примет «Сочи».