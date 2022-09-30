Чирлидерши поддерживали «Спартак», Квартальнов ярко праздновал победу. Лучшие фото с матча

30 сентября в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Бориса Миронова.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
На седьмой минуте Максим Федотов вывел нижегородцев вперёд. На 17-й минуте Кенни Агостино реализовал большинство — 2:0. Под занавес первого периода Василий Атанасов с передачи Денниса Яна в третий раз поразил ворота москвичей. На 31-й минуте Максим Цыплаков в меньшинстве отыграл один гол. На 37-й минуте Илья Талалуев сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Данила Квартальнов с передачи Максима Цыплакова сравнял счёт. На 50-й минуте Роман Старченко вывел красно-белых вперёд.
- 1 октября 2022
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- 30 сентября 2022
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