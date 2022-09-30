Юшкевич — о камбэке: эмоциональный матч. «Локомотив» хотел победить ради Игоря Никитина

Старший тренер «Локомотива» Дмитрий Юшкевич, заменявший наставника железнодорожников Игоря Никитина на тренерском мостике, прокомментировал волевую победу в матче с «Северсталью». Ярославцы отыгрались с 1:3 и одержали победу со счётом 5:3. Никитин пропустил встречу из-за смерти отца.
«Эмоциональная игра получилась. И это не случайно: ребята хотели победить для болельщиков, для себя, а также для Игоря Валерьевича. Поэтому такие качели. Самое главное — проявили характер и порадовали всех. Ещё раз повторюсь, что команда была заряжена на победу, была очень эмоциональна. Оттуда и ошибки, которые нам несвойственны. По вратарю — мы одна команда, Бочаров не виноват. Он делает свою работу, игроки — свою работу. В тех моментах игроки не сделали свою работу. Хорошо, что Даня Исаев отлично зашёл в матч и дал шанс зацепиться за 1:3. Хорошая работа тренеров вратарей и всей команды в целом», — приводит слова Юшкевича официальный сайт КХЛ.
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