Овечкин впервые появится в составе «Вашингтона» в текущей предсезонке в игре с «Детройтом»

37-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые выйдет на лёд в текущей предсезонке НХЛ, сообщает журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».

Овечкин выйдет на лёд в гостевой игре с «Детройт Ред Уингз», начало которой запланировано на 2:30 мск. Александр появится на льду в первой тройке вместе с соотечественником Евгением Кузнецовым и американцем Ти Джеем Оши.

Вторую тройку атаки составят Дилан Строум, Ларс Эллер и Алексей Протас. В третьем звене выйдут Джо Снайвли, Хендрикс Лапьер и Бретт Лисон. Замыкают атакующие сочетания Бек Маленстин, Хенрик Боргстрём и Аксель Йонссон-Фьяллби.

Первую пару защитников составят Райан Джохансен и Джон Карлсон, за ними идут пары Мартин Фехервари – Винсент Иорио, Бобби Нарделла – Ник Дженсен.

Место в воротах займёт 32-летний канадец Дарси Кемпер, перешедший в «Вашингтон» в минувшее межсезонье из стана обладателей Кубка Стэнли – «Колорадо Эвеланш».