Овечкин впервые появится в составе «Вашингтона» в текущей предсезонке в игре с «Детройтом»

37-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые выйдет на лёд в текущей предсезонке НХЛ, сообщает журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».
Овечкин выйдет на лёд в гостевой игре с «Детройт Ред Уингз», начало которой запланировано на 2:30 мск. Александр появится на льду в первой тройке вместе с соотечественником Евгением Кузнецовым и американцем Ти Джеем Оши.
Вторую тройку атаки составят Дилан Строум, Ларс Эллер и Алексей Протас. В третьем звене выйдут Джо Снайвли, Хендрикс Лапьер и Бретт Лисон. Замыкают атакующие сочетания Бек Маленстин, Хенрик Боргстрём и Аксель Йонссон-Фьяллби.
Первую пару защитников составят Райан Джохансен и Джон Карлсон, за ними идут пары Мартин Фехервари – Винсент Иорио, Бобби Нарделла – Ник Дженсен.
Место в воротах займёт 32-летний канадец Дарси Кемпер, перешедший в «Вашингтон» в минувшее межсезонье из стана обладателей Кубка Стэнли – «Колорадо Эвеланш».
- 1 октября 2022
-
02:36
-
00:00
- 30 сентября 2022
-
23:50
-
23:37
-
23:25
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:25
-
22:07
-
21:59
-
21:47
-
21:39
-
21:30
-
21:16
-
21:00
-
20:42
-
20:31
-
20:25
-
20:19
-
20:10
-
19:59
-
19:29
-
19:18
-
19:09
-
18:55
-
18:31
-
17:42
-
17:19
-
16:54
-
16:17
-
15:58
-
15:41
-
15:21
-
14:55