Харт представил маску, на которой изобразил покойного участника рок-группы Foo Fighters

24-летний канадский вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт представил необычную маску на предстоящий сезон НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

Вратарь «Флайерз» представил свою маску в стиле рок-группы Foo Fighters, отдав дань уважения любимой группе своего отца. Маска включает черно-белые изображения барабанщика Тейлора Хокинса, который скончался 25 марта в возрасте 50 лет, и вокалиста Дэйва Грола.

Стильная маска Картера Харта на предстоящий сезон НХЛ. Фото: NHL.com

«Foo Fighters — группа, которая мне действительно нравилась, это была любимая группа моего отца. Когда я был юным, мы ездили на хоккей в машине, он заводил песню «The Pretender» в своём грузовике, и это заводило меня перед игрой. Поэтому я хотел сделать это, очевидно, для него, а затем, очевидно, с уходом Тейлора Хокинса, я подумал, что это будет хорошая дань уважения группе и Тейлору», — объяснил Картер.

Харт уже использовал музыкальную тематику в предыдущих стилях своих масок, на одной из которых была изображена легендарная рок-группа AC/DC, а на другой — звезда кантри-музыки Тим Макгроу.