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«Тампа» разгромно проиграла «Нэшвиллу» со счётом 1:7, потерпев третью неудачу кряду

«Тампа» разгромно проиграла «Нэшвиллу» со счётом 1:7, потерпев третью неудачу кряду
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.

В составе «хищников» дублями отметились Таннер Жанно и Мэтт Дюшейн, ещё по шайбе на счету Александра Каррье, Колтона Сиссонса и Зака Сэнфорда. Автором единственного гола в составе «молний» стал Брэндон Хагель.

Единственным российским хоккеистом в этой игре стал 29-летний форвард «Тампы» Владислав Наместников, проведший на льду 18 минут и 2 секунды и завершивший матч с показателем полезности «-1».

Ворота «Лайтнинг» защищал 21-летний швед Хуго Альнефельт, отразивший 21 бросок из 28. У его визави из «Предаторз» Юусе Сароса – 26 сейвов.

Отметим, что для «Тампы» это поражение стало уже третьим кряду со старта предсезонки – ранее хоккеисты «Лайтнинг» уступили «Каролине Харрикейнз» (1:5) и «Нэшвилл Предаторз» (0:2).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2022, суббота. 01:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Жанно (Форсберг, Дюшейн) – 05:54 (5x4)   2:0 Каррье (Дюшейн, Жанно) – 07:00 (5x4)   3:0 Сиссонс (Жанно) – 18:21 (5x5)   4:0 Дюшейн (Лозон, Форсберг) – 37:11 (5x5)   5:0 Жанно (Каррье, Дюшейн) – 42:26 (5x4)   5:1 Хагель – 44:11 (5x5)   6:1 Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 45:09 (5x5)   7:1 Сэнфорд (Лозон, Янковски) – 46:33 (5x5)
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