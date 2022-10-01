«Тампа» разгромно проиграла «Нэшвиллу» со счётом 1:7, потерпев третью неудачу кряду

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.
В составе «хищников» дублями отметились Таннер Жанно и Мэтт Дюшейн, ещё по шайбе на счету Александра Каррье, Колтона Сиссонса и Зака Сэнфорда. Автором единственного гола в составе «молний» стал Брэндон Хагель.
Единственным российским хоккеистом в этой игре стал 29-летний форвард «Тампы» Владислав Наместников, проведший на льду 18 минут и 2 секунды и завершивший матч с показателем полезности «-1».
Ворота «Лайтнинг» защищал 21-летний швед Хуго Альнефельт, отразивший 21 бросок из 28. У его визави из «Предаторз» Юусе Сароса – 26 сейвов.
Отметим, что для «Тампы» это поражение стало уже третьим кряду со старта предсезонки – ранее хоккеисты «Лайтнинг» уступили «Каролине Харрикейнз» (1:5) и «Нэшвилл Предаторз» (0:2).
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