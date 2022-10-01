Панарин сравнял счёт в третьем периоде предсезонного матча с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Ньюарке (США) на льду арены «Пруденшиал-центр» проходит матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
Первый период завершился с сухим счётом. В начале второго, на 23-й минуте, Джек Хьюз вывел «Дэвилз» вперёд после передачи Ондржея Палата. Но уже на четвёртой минуте третьего периода российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин завершил результативным броском атаку с участием ещё одного россиянина Виталия Кравцова и канадского защитника Брэйдена Шнайдера, который записал в актив ассист. Счёт на момент написания новости – 1:1.
Днём ранее команды сыграли на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2. Российский вратарь Игорь Шестёркин провёл на льду два периода и пропустил три шайбы, а Панарин и Кравцов участия в матче не принимали.
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