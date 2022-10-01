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Панарин сравнял счёт в третьем периоде предсезонного матча с «Нью-Джерси»

Панарин сравнял счёт в третьем периоде предсезонного матча с «Нью-Джерси»
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В эти минуты в Ньюарке (США) на льду арены «Пруденшиал-центр» проходит матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

Первый период завершился с сухим счётом. В начале второго, на 23-й минуте, Джек Хьюз вывел «Дэвилз» вперёд после передачи Ондржея Палата. Но уже на четвёртой минуте третьего периода российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин завершил результативным броском атаку с участием ещё одного россиянина Виталия Кравцова и канадского защитника Брэйдена Шнайдера, который записал в актив ассист. Счёт на момент написания новости – 1:1.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Палат) – 22:21 (5x5)   1:1 Панарин (Шнайдер, Кравцов) – 43:48 (5x5)   1:2 Миллер (Хант, Rydahl) – 51:46 (5x5)

Днём ранее команды сыграли на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2. Российский вратарь Игорь Шестёркин провёл на льду два периода и пропустил три шайбы, а Панарин и Кравцов участия в матче не принимали.

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