Панарин сравнял счёт в третьем периоде предсезонного матча с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Ньюарке (США) на льду арены «Пруденшиал-центр» проходит матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



Первый период завершился с сухим счётом. В начале второго, на 23-й минуте, Джек Хьюз вывел «Дэвилз» вперёд после передачи Ондржея Палата. Но уже на четвёртой минуте третьего периода российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин завершил результативным броском атаку с участием ещё одного россиянина Виталия Кравцова и канадского защитника Брэйдена Шнайдера, который записал в актив ассист. Счёт на момент написания новости – 1:1.

Днём ранее команды сыграли на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2. Российский вратарь Игорь Шестёркин провёл на льду два периода и пропустил три шайбы, а Панарин и Кравцов участия в матче не принимали.