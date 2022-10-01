Гол Панарина с передачи Кравцова помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «синерубашечников» отличились Артемий Панарин, которому ассистировал соотечественник Виталий Кравцов, и К’Андре Миллер. Автором единственного гола «Дэвилз» стал Джек Хьюз.

С первых минут ворота «Рейнджерс» защищал Луи Доминге, отразивший 10 бросков из 11, а в середине встречи его сменил Ярослав Галак, совершивший 13 спасений. Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд отразил 35 бросков из 37.

Отметим, что это первое поражение «Дэвилз» в рамках предсезонной подготовки – ранее были обыграны «Монреаль Канадиенс» (2:1), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).