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Гол Панарина с передачи Кравцова помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

Гол Панарина с передачи Кравцова помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «синерубашечников» отличились Артемий Панарин, которому ассистировал соотечественник Виталий Кравцов, и К’Андре Миллер. Автором единственного гола «Дэвилз» стал Джек Хьюз.

С первых минут ворота «Рейнджерс» защищал Луи Доминге, отразивший 10 бросков из 11, а в середине встречи его сменил Ярослав Галак, совершивший 13 спасений. Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд отразил 35 бросков из 37.

Отметим, что это первое поражение «Дэвилз» в рамках предсезонной подготовки – ранее были обыграны «Монреаль Канадиенс» (2:1), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хьюз (Палат) – 22:21 (5x5)   1:1 Панарин (Шнайдер, Кравцов) – 43:48 (5x5)   1:2 Миллер (Хант, Rydahl) – 51:46 (5x5)
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