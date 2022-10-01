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«Торонто» обыграл «Оттаву» в предсезонном матче. У Самсонова 18 сейвов

«Торонто» обыграл «Оттаву» в предсезонном матче. У Самсонова 18 сейвов
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1 октября на льду «Си-Эй-Эй-Арены» в Беллевиле (Канада) состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

В составе «Оттавы» в игре поучаствовал российский защитник Артём Зуб. А голкипер «Торонто» Илья Самсонов совершил 18 сейвов.

В первом периоде «Мэйпл Лифс» забросили три шайбы в ворота соперника. На исходе 8-й минуты с передачи Дениса Мальгина отличился Николас Робертсон, на 9-й Зак Астон-Риз ассистировал Николя Обе-Кюбелю, а на 10-й Виктор Мете закрепил ударную трёхминутку своей команды. Но в конце периода Паркер Келли сократил разрыв в счёте, распечатав ворота Самсонова.

На 30-й минуте «Сенаторз» реализовали большинство – Дрейк Батерсон с результативного паса Брэди Ткачука оформил счёт 2:3. Он продержался до 49-й минуты, когда швейцарец с русскими корнями Денис Мальгин забросил четвёртую шайбу «Торонто». В концовке игры тот же Робертсон и Джастин Холл сделали счёт разгромным, но Ангус Крукшанк успел его сократить — 3:6.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Робертсон (Мальгин, Мете) – 07:54 (5x5)   0:2 Обе-Кюбель (Астон-Риз, Кемпф) – 08:29 (5x5)   0:3 Мете – 09:49 (5x5)   1:3 Келли (Гэмбрелл, Шабо) – 19:32 (5x5)   2:3 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 29:29 (5x4)   2:4 Мальгин (Робертсон, Крал) – 49:00 (5x5)   2:5 Робертсон (Обе-Кюбель, Вильнёв) – 57:30 (5x4)   2:6 Холл (Шоу) – 57:59 (en)   3:6 Crookshank (Гэмбрелл) – 59:44 (5x5)
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