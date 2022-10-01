«Торонто» обыграл «Оттаву» в предсезонном матче. У Самсонова 18 сейвов

1 октября на льду «Си-Эй-Эй-Арены» в Беллевиле (Канада) состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 6:3 одержали гости.
В составе «Оттавы» в игре поучаствовал российский защитник Артём Зуб. А голкипер «Торонто» Илья Самсонов совершил 18 сейвов.
В первом периоде «Мэйпл Лифс» забросили три шайбы в ворота соперника. На исходе 8-й минуты с передачи Дениса Мальгина отличился Николас Робертсон, на 9-й Зак Астон-Риз ассистировал Николя Обе-Кюбелю, а на 10-й Виктор Мете закрепил ударную трёхминутку своей команды. Но в конце периода Паркер Келли сократил разрыв в счёте, распечатав ворота Самсонова.
На 30-й минуте «Сенаторз» реализовали большинство – Дрейк Батерсон с результативного паса Брэди Ткачука оформил счёт 2:3. Он продержался до 49-й минуты, когда швейцарец с русскими корнями Денис Мальгин забросил четвёртую шайбу «Торонто». В концовке игры тот же Робертсон и Джастин Холл сделали счёт разгромным, но Ангус Крукшанк успел его сократить — 3:6.
- 1 октября 2022
-
04:57
-
04:47
-
04:26
-
04:08
-
03:40
-
03:20
-
02:36
-
00:00
- 30 сентября 2022
-
23:50
-
23:37
-
23:25
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:25
-
22:07
-
21:59
-
21:47
-
21:39
-
21:30
-
21:16
-
21:00
-
20:42
-
20:31
-
20:25
-
20:19
-
20:10
-
19:59
-
19:29
-
19:18
-
19:09
-
18:55
-
18:31
-
17:42
-
17:19