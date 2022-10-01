«Торонто» обыграл «Оттаву» в предсезонном матче. У Самсонова 18 сейвов

1 октября на льду «Си-Эй-Эй-Арены» в Беллевиле (Канада) состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 6:3 одержали гости.



В составе «Оттавы» в игре поучаствовал российский защитник Артём Зуб. А голкипер «Торонто» Илья Самсонов совершил 18 сейвов.



В первом периоде «Мэйпл Лифс» забросили три шайбы в ворота соперника. На исходе 8-й минуты с передачи Дениса Мальгина отличился Николас Робертсон, на 9-й Зак Астон-Риз ассистировал Николя Обе-Кюбелю, а на 10-й Виктор Мете закрепил ударную трёхминутку своей команды. Но в конце периода Паркер Келли сократил разрыв в счёте, распечатав ворота Самсонова.



На 30-й минуте «Сенаторз» реализовали большинство – Дрейк Батерсон с результативного паса Брэди Ткачука оформил счёт 2:3. Он продержался до 49-й минуты, когда швейцарец с русскими корнями Денис Мальгин забросил четвёртую шайбу «Торонто». В концовке игры тот же Робертсон и Джастин Холл сделали счёт разгромным, но Ангус Крукшанк успел его сократить — 3:6.