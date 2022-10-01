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«Вашингтон» с Овечкиным всухую обыграл «Детройт». У Е. Кузнецова – голевой пас

«Вашингтон» с Овечкиным всухую обыграл «Детройт». У Е. Кузнецова – голевой пас
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Автором первого гола в матче стал защитник «столичных» Джон Карлсон, отличившийся с передач Райана Джохансена и Евгения Кузнецова. Уже в самом конце матча, за минуту до завершения игры, поставил точку Ларс Эллер.

37-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл первый матч в текущей предсезонке, отыграв 17 минут и 16 секунд при показателе полезности «+1».

С первых минут ворота «Кэпиталз» защищал голкипер Дарси Кемпер, отразивший девять бросков, а в середине встречи его сменил Чарли Линдгрен, совершивший восемь сейвов. У «Ред Уингз» в старте вышел Вилле Хуссо (13 сейвов), которого затем сменил Виктор Браттстрём, отразивший 16 бросков из 18.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2022, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Джохансен, Кузнецов) – 33:35 (5x5)   0:2 Эллер (Фехервари, Карлсон) – 58:54 (5x5)
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