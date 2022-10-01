«Вашингтон» с Овечкиным всухую обыграл «Детройт». У Е. Кузнецова – голевой пас

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Автором первого гола в матче стал защитник «столичных» Джон Карлсон, отличившийся с передач Райана Джохансена и Евгения Кузнецова. Уже в самом конце матча, за минуту до завершения игры, поставил точку Ларс Эллер.
37-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл первый матч в текущей предсезонке, отыграв 17 минут и 16 секунд при показателе полезности «+1».
С первых минут ворота «Кэпиталз» защищал голкипер Дарси Кемпер, отразивший девять бросков, а в середине встречи его сменил Чарли Линдгрен, совершивший восемь сейвов. У «Ред Уингз» в старте вышел Вилле Хуссо (13 сейвов), которого затем сменил Виктор Браттстрём, отразивший 16 бросков из 18.
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