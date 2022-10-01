Э. Кейн мощным силовым приёмом снёс своего одноклубника Макдэвида в предсезонном матче

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» произошёл примечательный момент.

В конце первого периода «Калгари» подобрал шайбу в средней зоне и готовился уйти в атаку. Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид засмотрелся на хоккеиста «огоньков», завладевшего шайбой и находившегося в нескольких метрах от него, и не увидел приближение своего одноклубника, Эвандера Кейна. В итоге опытный нападающий на скорости влетел в капитана «Эдмонтона» — и так, что тот рухнул на лёд и лишился клюшки.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» закончился очередной предсезонный матч НХЛ, в котором местный «Эдмонтон» принимал «Калгари». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.