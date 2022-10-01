Овечкин попал в список лучших игроков века в НХЛ по версии The Hockey Writers

The Hockey Writers подготовило топ лучших игроков Национальной хоккейной лиги за каждое десятилетие с 1920-х. В список попали трое российских игроков — каждый из них уже в XXI веке. Рейтинг составлялся на основе не только статистики, но и достижений, вклада в игру команды и в хоккей в целом.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в топ дважды. Сначала россиянина добавили в шестёрку лучших игроков 2000-х. Компанию ему составил бывший форвард «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк. Вместе с ними в список попали бывший защитник «красных крыльев» Никлас Лидстрём, экс-вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, а также Джо Торнтон, в ту декаду выступавший за «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Отметим, что в списке достойных упоминаний есть Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

Овечкин попал и в топ-7 лучших игроков 2010-х. В этот список также попал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Кроме того, в рейтинге за прошлое десятилетие оказались Кросби, на тот момент защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон, а также лидеры того «Чикаго Блэкхоукс» — Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз и Данкан Кит.