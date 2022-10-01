«У нас ответственность перед городом». Грицюк — о подготовке «Авангарда» к открытию арены

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о подготовке клуба к открытию стадиона «G-Drive Арена» в Омске.



«Понимаю, что город соскучился по хоккею. Думаю, будет максимальная поддержка, тем более сибирское дерби. Разумеется, мы настраиваемся максимально. Настроен на гол в каждом матче, понимаю, что давно не забивал. Дай бог, сегодня получится. Мы понимаем, что сегодня официальное открытие арены, каждый в нашей команде понимает ответственность перед городом, перед командой.



После 12-матчевого выезда хочется отдохнуть побольше, восстановиться. Да, здорово, что перед плей-офф будет много домашних игр, будет возможность прочувствовать всю эту атмосферу, впитать её. Перед кубковыми матчами это очень важно.



«Сибирь» — хорошая команда, много знакомых ребят там. В Новосибирске не самый лучший матч с ними сыграли, но сегодня будем настраиваться по-другому. Проблемы с центральными и вбрасываниями? Да, получилось так, что у Найта травма, и мы в последних матчах много уступали на вбрасываниях. Но в этом элементе важно, чтобы шайба хотя бы на «точке» оставалась, у нас есть юркие крайние, которые могут выиграть подборы. Главное – не проигрывать вчистую», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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